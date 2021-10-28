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تجتمع كل 3 أشهر.. وزير التموين: لجنة عليا للزيوت لمراجعة الأسعار

03:47 م الخميس 28 أكتوبر 2021
تجتمع كل 3 أشهر.. وزير التموين: لجنة عليا للزيوت لمراجعة الأسعار

وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت تجتمع كل 3 أشهر أو كلما اقتضت الحاجة لمتابعة الأمور المختصة بالزيوت وتوافرها، وإتاحتها بأسعار عادلة لاستباق أي أزمات قبل حدوثها، وضمان عدم وجود تشوه سعري أو إغراق سلعي أو ندرة سلعية.

وأعلن وزير التموين، صباح الخميس، رفع سعر زيت التموين من 20.75 إلى 24.75 جنيه للعبوة 1 لتر لسعر الجملة على أن تباع للمستهلك بـ 25 جنيها بدلًا من 21 جنيها.

كما تقرر رفع سعر عبوة الزيت زنة 800 مللي لتصبح بـ 19.75 جنيه جملة على أن تباع للمستهلك بـ 20 جنيها وذلك بداية من مقررات شهر نوفمبر.

وأرجع الوزير ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الأسعار العالمية نتيجة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدا على أن الوزارة ستراجع الأسعار فور تراجعها عالميًا.

زيت التموين أسعار الزيوت مراجعة الأسعار وزير التموين علي المصيلحي

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