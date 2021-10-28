الزيادة الثانية في 5 أشهر.. 8 جنيهات ارتفاعا في أسعار زيت التموين

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، زيادة سعر زيت التموين من 21 إلى 25 جنيها للعبوة زنة 1 لتر، و20 جنيها للعبوة زنة 800 مللي وذلك بداية من مقررات شهر نوفمبر القادم.

وأرجع الوزير، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الأسعار العالمية نتيجة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدًا على أن الوزارة ستراجع الأسعار فور تراجعها عالميًا.

ويعد هذا الارتفاع هو الثاني لأسعار الزيت على البطاقات التموينية، حيث قرر الوزير نهاية مايو الماضي تحريك سعر الزيت التمويني إلى 21 جنيها بدلًا من 17 جنيها للعبوة زنة 1 لتر بداية من يونيو بعد زيادة أسعار المنتج عالميًا.

وشهدت أسعار الزيوت خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى الآن ارتفاعا في سعر المادة الخام، وصلت إلى ما يقرب من 24 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.

يذكر أن 64 مليون مواطن يصرفون السلع التموينية بواقع 50 جنيها لكل مواطن على البطاقة حتى 4 أفراد و25 جنيها بداية من الفرد الخامس.