السبت.. البابا تواضروس يترأس قداس تدشين دير القديس يحنس القصير بالعلمين

كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السبت، المقبل، قداس تدشين دير القديس يحنس القصير بالعلمين.

ومن المقرر أن يشارك البابا تدشين الدير، لفيف من مطارنة وأساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ودشن قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، وتم تدشين مذابح كنيسة السيدة العذراء بالطابق العلوي ومذابح كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالطابق السفلي، إلى جانب حضن الآب وأيقونات الكنيستين.