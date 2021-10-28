تغيرات حادة وسريعة.. أمطار غزيرة ورعدية تبدأ السبت وتمتد للقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من الجمعة 29 أكتوبر وحتى الأربعاء 3 نوفمبر.

وقالت الأرصاد، في بيان، الخميس، إنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد، كما يسود طقس لطيف في أزل الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

طقس الجمعة 29 أكتوبر

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد)، على فترات متقطعة بنسب تتراوح من 30 لـ 50% تقريبا.

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.



واعتبارا من السبت القادم تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ونظرا للتغيرات الحادة والسريعة في مخرجات النماذج العددية سيتم توضيح تطورات التغير في كميات ومناطق الأمطار بشكل دائم من قبل الهيئة.

السبت 30 أكتوبر

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية)، على فترات متقطعة بنسبة 50 إلى 60% تقريبا.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

الأحد 31 أكتوبر

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة بنسبة تتراوح من 50 إلى 60% تقريبا.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبا.

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

الاثنين 1 نوفمبر

- فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.