معركة قانونية.. مفيد شهاب يكشف تفاصيل استعادة طابا من إسرائيل

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، عضو هيئة الدفاع المصرية في قضية طابا أمام التحكيم الدولي، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر "يوم المحاماة"، هو تكريم للمحامين ونقيبها، وحضور وزير العدل يعبر عن تقديره للمحامين واعتزازه بالمحاماة.

وأضاف شهاب، خلال كلمته في مؤتمر "مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي"، والذي تنظمه نقابة المحامين، احتفالا "بيوم المحاماة"، أن المحاماة رسالة الدفاع عن الحقوق والحريات، وبها يزدهر الوطن، وبها تكون سيادة القانون هي الفيصل.

وعبر شهاب عن سعادته بدعوة رجائي عطية، لحضور المؤتمر وأن يكون أحد المتحدثين فيه، عن تفاصيل مفاوضات إعادة طابا، مشيرا إلى أن مصر لجأت للتحكيم الدولي، فلم يكن لديها أي استعداد للتفريط فى شبر واحد من أراضيها.

واستكمل: "إسرائيل ماطلت وحاولت تغيير المواقع الحدودية من علامات الحدود، وبعدها طلبنا الدخول للتحكيم الدولي حول طابا، طبقًا لاتفاقية السلام، وصممنا على ذلك، وبدأت معركة قانونية طويلة، لأجل جمع المستندات والخرائط".

وواصل:"كل فريق قدم 3 مذكرات مكتوبة ومرافعات شفوية، ومعاينة من المحكمة للمواقع، ثم رفعت المحكمة جلساتها للمداولة 3 أسابيع، وفي 1989، وأعلنت المحكمة أن المواقع المصرية هي الصحيحة ورأس النقب كلها مصرية، والعلامة 91 هي المنطقة الصحيحة، وبالتالي طابا منطقة مصرية".

وتابع:"وإحنا خارجين بعد صدور الحكم كان المصريين فرحيين، ولكن المستشار القانونى للوفد الإسرائيلي، قال لنا، إحنا عارفين إن طابا ورأس النقب مصريتين، بس مكناش عارفين إنكم هتعرفوا تدافعوا عنها وتقنعوا المحكمة بهذا الشكل".

وأكد "شهاب" على أنه ما ضاع حق وراءه مطالب، ويجب أن يكون هناك القوة والإرادة اللازمة لإحقاق الحق، وأن قضايانا القومية لا تحل بالشطارة ولا بحسن النوايا ولا العاطفة، وإنما بالأسلوب العلمي، وتجربة أكتوبر والاعتماد على الخبرة والتخصص العلمي خلالها خير دليل.

وكرم رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور مفيد شهاب، بإهدائه، درع نقابة المحامين.