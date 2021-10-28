محافظ جنوب سيناء يلتقي أعضاء قافلة "خريجي الأزهر" ويثني على جهود الإمام الأكبر

كتب- محمود مصطفى:

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخميس، أعضاء قافلة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التي بدأت زيارة للمحافظة منذ عدة أيام.

وأثنى محافظ جنوب سيناء، على جهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس المنظمة، المتواصلة في كافة المجالات ونشر الفكر الوسطي المعتدل.

وقدم أعضاء القافلة، الشكر للواء خالد فودة، وقدموا درع المنظمة لجهوده وتعاونه في إنجاح أعمالها لخدمة أهالي جنوب سيناء.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، والدكتورة فاطمة كشك، المشرف العام على فرع المنظمة بالدقهلية، أحمد عبد الحميد، مدير فروع المنظمة بالمحافظات، وعبد المنعم حسين، نائب رئيس تحرير مجلة نور، الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع جنوب سيناء، والدكتور نصر خضري، عميد كلية العلوم الأزهرية بطيبة، ومضر نوار، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية.