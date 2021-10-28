"الشيوخ" في أسبوع.. مناقشة قانون الموارد الإحيائية في 6 ساعات.. ورئيس رومانيا أبرز الزائرين

كتب- مصراوي:

بدأت عجلة الإنتاج التشريعي تتحرك في مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ حيث استهل المجلس مناقشته على مدار يومَين، الأحد والإثنين من هذا الأسبوع، بمناقشة مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها المحال من مجلس النواب.

وناقش المجلس على مدى نحو 6 ساعات، خلال جلستين منفصلتين، على يومين، مشروع القانون بعد حالة من الجدل بين الأعضاء بشأن مصطلحات القانون رغم الاتفاق الجماعي على أنه من أهم القوانين التي ستتم مناقشتها مع بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول.

واستمرت المناقشات، خلال الجلسة العامة يوم الأحد، التي ترأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قرابة 4 ساعات، حتى تمت الموافقة المبدئية على مواد مشروع القانون، ثم استمرار المناقشة مع تعديلات جوهرية رآها المتخصصون من أعضاء المجلس ضرورية، بينما رفع رئيس المجلس الجلسة التي استكملت يوم الإثنين.

وكان الجميع خلال الجلسة العامة يوم الإثنين، ينتظر جرس الدخول لقاعة المجلس؛ إلا أن الأعضاء كانوا يرون أن الجلسة لن تعقد في موعدها المقرر الساعة 11 ظهرًا نظرًا لغياب رئيس المجلس؛ لحضوره حفل تخريج دفعات في الكليات العسكرية.

وباءت توقعات الأعضاء بالفشل؛ نظرًا لاعتلاء وكيل المجلس المستشار بهاء الدين أبو شقة، منصة القاعة، وإعلانه بدء الجلسة كأول مرة في الفصل التشريعي الأول ودور الانعقاد الثاني في غياب رئيس المجلس.

وبدأ أبو شقة الجلسة بإعلان إخطارات رؤساء الأحزاب بأسماء الهيئات البرلمانية في دور الانعقاد الثاني، وكشف عن حزب حماة الوطن وحزب المصري الديمقراطي؛ حيث اختار الأول "حماة الوطن" النائب حاتم حشمت، رئيسًا للهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب محمود أبو النصر نائبًا له، بينما اختيار الثاني النائب محمود سامي، رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، والنائب محمد طه عليوة نائبًا له.

وتقضي المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن يُخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابةً، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم مَن يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس، وكذلك بأسماء مَن ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس، وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وظهرت المفاجأة هما بأن أحزاب أخرىًا أبرزها "مستقبل وطن والشعب الجمهوري" لم يتم تغيير رؤساء هيئاتها نظرًا لغلق باب التقدم يوم الإثنين الماضي.

وانتهى الأعضاء على مدار أقل من ساعتين من مناقشة باقي مواد مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، ثم رفعت الجلسة ليوم الأحد 7 نوفمبر المقبل.

واستقبل رئيس الشيوخ اليوم الأربعاء رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة مصر حاليًّا، وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.