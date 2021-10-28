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اعتبارا من اليوم.. الفريق محمد فريد مساعدا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

12:52 م الخميس 28 أكتوبر 2021
اعتبارا من اليوم.. الفريق محمد فريد مساعدا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة

الفريق محمد فريد

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 503 لسنة 2021 بشأن تعيين الفريق محمد فريد مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن: يعين محمد فريد حجازي حمود أبوحجازي، مستشارا لرئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة اعتبارا من 28/10/2021.

محمد فريد حياة كريمة الرئيس السيسي القوات المسلحة

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