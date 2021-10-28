محافظ الجيزة: الانتهاء من تطعيم 1.7 مليون مواطن بلقاح كورونا

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن المحافظة حققت خطوات متقدمة في تطعيم العاملين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات والمصالح الحكومية باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار راشد، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الخميس، إلى أنه جاري تنفيذ خطة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لتطعيم جميع العاملين في المصالح والدواوين الحكومية والمناطق الصناعية تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء في ذلك الشأن، مؤكدا على أن الدولة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة من الطعوم لتسهيل حصول المواطنين عليها.

كما أشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة بلغ 1.2 مليون مواطن بالإضافة إلى 500 ألف مواطن من خلال الفرق المتحركة الأمر الذي يحتم تكثيف المجهودات خلال الفترة المقبلة للوصول للأعداد المستهدفة.

وتابع محافظ الجيزة خلال اللقاء نسب تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بمراكز الصف وأطفيح مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للأعمال.

كما وجه المحافظ مديرية الري بتكثيف أعمال رفع المخلفات والقمامة على جانبي الترع والمصارف مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون الكامل مع الأجهزة المعنية لرفع كافة المخلفات.



واطلع محافظ الجيزة على تقرير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشأن تنفيذ المشروعات وتوفير فرص العمل والذي جاء فيه توفير 22859 فرصة عمل دائمة من خلال 6250 مشروعا بتمويل 173 مليون جنيه.

وقد وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بسرعة منح التراخيص الخاصة بمشروعات الشباب إذا استوفت الاشتراطات اللازمة لفتح آفاق عمل للشباب.​