قرار جمهوري.. السيسي يوافق على قرض جديد بقيمة 50 مليون دولار
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كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر والموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.
نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
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