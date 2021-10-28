Masrawy logo white

قرار جمهوري.. السيسي يوافق على قرض جديد بقيمة 50 مليون دولار

10:22 ص الخميس 28 أكتوبر 2021
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة
  • عرض 32 صورة

كتب- محمد نصار:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر والموقعة في الكويت بتاريخ 27/1/2021.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.​

الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار جمهوري قرض الجريدة الرسمية

الخبر التالى:

الجزار يتابع سير العمل بمنطقة الأعمال والحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا