اهتموا بأبنائكم.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي للإعلامي شريف عامر على "mbc" مصر

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مداخلة هاتفية مساء الأربعاء لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي "شريف عامر"، على فضائية "mbc"، خلال استضافته طفل يحفظ القرآن الكريم.

وتعد هذه هي المداخلة الثانية التي يجريها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الإعلامي شريف عامر، وكانت الأولى في الـ 24 من سبتمبر الماضي، والتي استضاف فيها والد طفل هاجر بطريقة غير شرعية ببرنامجه.

ويرصد "مصراوي" أبرز ما قاله الرئيس السيسي، خلال مداخلته مع شريف عامر، الأربعاء، وهي كالتالي:

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المداخلة إنه سعيد بالطفل المعجزة أحمد تامر، الذي يحفظ كتاب الله.

وتابع الرئيس:"أقول للطفل أحمد حفظ القرآن الكريم جميل، إن الحفظ جميل، وأنت حامل لكتاب الله، مطالبا كل أسرة بالانتباه للأطفال، وتنمية حفظ كتاب الله".

وطالب الرئيس الطفل المعجزة بقراءة بعض آيات القرآن الكريم في أول افتتاح سيحضره، قائلًا له:"ستكون شيخنا".

وتابع الرئيس السيسي:"حبيت أعمل مداخلة عشان كل اللي بيسمعنا دلوقت يعرف أهمية اللغة العربية، وأطالب كل أسرة بالانتباه إلى ملكات أبنائهم وتنميتها ودعمها".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يقدر جدًا الإعلام، واصفًا العمل الإعلامي بـ"العظيم"، متابعا:"من يعمل بمجال الإعلام لابد أن يتحرى الصدق من خلال القراءة والتوسع في تفاصيلها".

وأضاف الرئيس السيسي أن "الإعلامي المخلص لرسالته له أجر كبير عند الله، متابعا"الوعي هو قضية مهمة للمجتمع"

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"يهمني ان الأسر تهتم بأبنائها وتشوف النقاط التي يمكن لأطفالهم أن يتفوقوا فيها لتنميتها، داعيًا الأسر المصرية لتنمية مواهب أطفالها".

وتابع:"هناك أشياء كثيرة وكلها نعم لدى الأطفال يمكن للأسر أن تنميها، منها أنشطة رياضية وأنشطة أخرى وملكات أخرى، متابعا:"لو اهتمينا بها سنجد النبت الجميل يكبر ونبقى فرحانين به كلنا".