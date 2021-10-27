الرئيس السيسي لطفل يحفظ القرآن: البركة كلها معاك

كتب - محمود مصطفى:

طالب الرئيس عبدالفتاح اللسيسي، للطفل أحمد الذي استضافه الإعلامي شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر" على فضائية" mbc" مصر، بالاهتمام بفهم القرآن مثلما يهتم بحفظه أيضا.

وقال الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج:"الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، وعاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها".

وتابع الرئيس السيسي:"بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك، عارف أنت حافظ إيه؟ انت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك".​