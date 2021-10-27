ستكون شيخنا.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لطفل استضافه الإعلامي شريف عامر

كتب - محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح اللسيسي، رسالة لطفل استضافه الإعلامي شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر" على فضائية" mbc" مصر.

وقال الرئيس السيسي للطفل أحمد الذي يحفظ القرآن"أنا زي جدك، وأدعوك أن تقرأ لنا في أي افتتاح قادم، قائلا له "ستكون شيخنا".

وقال الرئيس للطفل"تطلب إيه، اطلب مني ما تتكسفش يابني".​