Masrawy logo white

ستكون شيخنا.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لطفل استضافه الإعلامي شريف عامر

11:56 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
ستكون شيخنا.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لطفل استضافه الإعلامي شريف عامر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح اللسيسي، رسالة لطفل استضافه الإعلامي شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر" على فضائية" mbc" مصر.

وقال الرئيس السيسي للطفل أحمد الذي يحفظ القرآن"أنا زي جدك، وأدعوك أن تقرأ لنا في أي افتتاح قادم، قائلا له "ستكون شيخنا".

وقال الرئيس للطفل"تطلب إيه، اطلب مني ما تتكسفش يابني".​

عبدالفتاح اللسيسي شريف عامر برنامج يحدث في مصر حفظ القرآن

الخبر التالى:

الرئيس السيسي لطفل يحفظ القرآن: البركة كلها معاك

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا