Masrawy logo white

السيسي يفاجئ الطفل أحمد تامر ويدعوه لقراءة القرآن في أول افتتاح

11:53 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
السيسي يفاجئ الطفل أحمد تامر ويدعوه لقراءة القرآن في أول افتتاح

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد جمعة:
دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطفل أحمد تامر، لقراءة ما تيسر من القرآن في أول افتتاح يشهده الفترة المقبلة.
وأجرى الرئيس السيسي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "MBC مصر"، مساء الأربعاء، خلال استضافته للطفل أحمد تامر، حافظ القرآن الكريم في عمر الخمسة أعوام ونصف، والشيخ مبروك عطية.
وقال السيسي للطفل أحمد: "أدعوك في أول افتتاح تقرأ ما تيسر من القرآن، وبستأذن الوالد ووالدتك، تبقى الشيخ بتاعنا في هذا اليوم".
وتابع الرئيس: "ربنا يحفظ يا أحمد ويخليك لأهلك ماشاء الله عليك، بدعوك تقرأ لينا عشان البركة تكون موجودة معانا".
عبد الفتاح السيسي برنامج يحدث في مصر الطفل أحمد تامر حفظ القرآن الكريم

الخبر التالى:

ستكون شيخنا.. الرئيس السيسي يوجه رسالة لطفل استضافه الإعلامي شريف عامر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا