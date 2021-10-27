السيسي يفاجئ الطفل أحمد تامر ويدعوه لقراءة القرآن في أول افتتاح

كتب- محمد جمعة:

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الطفل أحمد تامر، لقراءة ما تيسر من القرآن في أول افتتاح يشهده الفترة المقبلة.

وأجرى الرئيس السيسي مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "MBC مصر"، مساء الأربعاء، خلال استضافته للطفل أحمد تامر، حافظ القرآن الكريم في عمر الخمسة أعوام ونصف، والشيخ مبروك عطية.

وقال السيسي للطفل أحمد: "أدعوك في أول افتتاح تقرأ ما تيسر من القرآن، وبستأذن الوالد ووالدتك، تبقى الشيخ بتاعنا في هذا اليوم".

وتابع الرئيس: "ربنا يحفظ يا أحمد ويخليك لأهلك ماشاء الله عليك، بدعوك تقرأ لينا عشان البركة تكون موجودة معانا".