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وزير الري يبحث مع نظيره الناميبي تعزيز التعاون في مجالات مراقبة وتشغيل الآبار

11:36 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
وزير الري يبحث مع نظيره الناميبي تعزيز التعاون في مجالات مراقبة وتشغيل الآبار

وزير الري ونظيره الناميبي

كتب-أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لقاءً مع كارل هيرمان جوستاف، وزير المياه والزراعة واستصلاح الأراضي الناميبي.

واستعرض عبد العاطي وجوستاف، مخرجات الاجتماع الفني المنعقد بين المتخصصين من الجانبين لبحث مجالات التعاون المقترحة بين البلدين لإدراجها في مذكرة التفاهم المزمع توقيعها قريبا، وخاصة أعمال مراقبة وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد وحصاد مياه الأمطار والري الذكي.

وتناول اللقاء أهمية وجود آلية تنسيقية ملزمة للأنهار المشتركة، وأبدى الوزير الناميبى تفهمه لشواغل دول المصب تجاه الإجراءات الأحادية التي تقوم بها دول المنبع، مشيرا لما يمثله نهر النيل من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، وأنه لا يمكن استبداله بأي موارد أخرى.

وتمت مناقشة سبل تعزيز دور مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في خدمة القضايا والتحديات المائية التي تواجهها دول القارة في ظل رئاسة الرئيس الناميبى للدورة الحالية للأمكاو، والتي ستتسلمها مصر رئاسة بداية عام ٢٠٢٣.

محمد عبد العاطي وزير الري الآبار وزير المياه والزراعة الناميبي

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