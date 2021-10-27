اتحاد الجمعيات: قرار إلغاء حالة الطوارئ خطوة هامة في بناء الجمهورية الجديدة

كتب - مينا غالي:

تقدم مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومجالس إدارات الاتحادات الإقليمية بمحافظات مصر والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره قرارا بإلغاء حالة الطوارئ.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم، إن ذلك يمثل تعبيراً صادقاً عن حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية وهي رسالة لكل الدول والمنظمات الدولية باحترام الدولة المصرية لحقوق الإنسان.

وأضاف الاتحاد:"ولعل صدور هذا القرار مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026 ويمثل ذلك خطوة جديدة في بناء الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

​