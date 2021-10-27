يناقش الأحد.. تفاصيل تقرير البرلمان بشأن تعديل قانون مكافحة الإرهاب

كتب - نشأت علي:

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتورحنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وجاءت تفاصيل التعديلات وفقا لنص تقرير البرلمان كالتالي: