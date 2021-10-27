رئيس مصر للطيران يكشف ملابسات تهديد الطائرة المتجهة إلى موسكو

(مصراوي):

كشف الكابتن طيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن تعاملهم مع التهديد الذي جاء على الطائرة المتجهة إلى موسكو، موضحًا أن أى بلاغ يؤشر بتهديد على طائرة يتم التعامل معه بكل جدية.

وقال رئيس مصر للطيران في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن تفاصيل نوع الطائرة كان "إيرباص 220"، كانت متجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار العاصمة موسكو في روسيا، متابعاً: "هى كانت رحلة رقم 729، أقلعت قبل الساعة 11 بدقائق".

وأوضح "عمرو أبو العينين": "أحد الركاب في الكرسي الذي أمامه وجد في الجيب الأمامي رسالة تهديد بوجود قنبلة على الطائرة، وتم إبلاغ الطاقم وإبلاغ قائد الطائرة الذي قرر على الفور العودة، وهبط بالطائرة الساعة 12:30 ظهراً، وتم التعامل مع الموقف بمنتهى الدقة والحزم.