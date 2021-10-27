أمطار غزيرة إلى رعدية.. الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال هذا التوقيت

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال يومي السبت والأحد المقبلين، ليسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتزداد كمية الأمطار بدرجات متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

السبت 30 أكتوبر:

-أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة (50/60% تقريبا).

-أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة بنسبة (30% تقريبا).

الأحد 31 أكتوبر:

-أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة (50/60% تقريبا).

-أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة بنسبة (30% تقريبا).

وتابعت هيئة الأرصاد: يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.