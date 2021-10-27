بالصور.. "حماة الوطن" بالجيزة تعقد اجتماعًا للأمانات النوعية والفرعية

(مصراوي):

عقدت الأمانة العامة لحزب "حماة الوطن"، بمحافظة الجيزة بقيادة أمين المحافظة الدكتور نافع عبدالهادي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، ويعتبر هذا الاجتماع الأول بعد تكليف كل من عصام نحمده مساعد أمين المحافظة، واللواء الدكتور حامد الهدهد أمين تنظيم المحافظة.

وتوجه أمين المحافظة بالشكر شكر للأمناء وأمين التنظيم السابق اللواء محمد الكيلاني، وتحدث بعد ذلك عن التوجهات خلال المرحلة القادمة من خلال الربط الجيد بين القيادات الحزبية وقيادات محافظة الجيزة، وكيفية تفعيل دور الأمانات للظهور بالشارع من خلال التفاعل مع المواطن لحل المشكلات التي تتعلق به، بالإضافة إلى أهمية دور الأمانات النوعية في رسم سياسة التحرك لأمانة الجيزة والتنسيق حيال تنفيذ ذلك وتفعيل دور الزيارات الميدانية للأمانات مع التنسيق المسبق، وإعداد برامج تنموية وفعاليات ومبادرات تفيد المواطن بصورة مباشرة في ضوء التوجهات الحزبية.

وتابع: "عقد ورش عمل لأمانة المرأة لمساعدة المرأة المعيلة في اكتساب مهارات صناعية صغيرة تساعدهم على الكسب من خلالها، و عقد صالون ثقافي بالأمانات بالتنسيق مع أمانة التثقيف والتدريب و إعداد خطة لتنظيم دورات رياضية بمختلف الألعاب الرياضية بالتنسيق مع أمانة الشباب".

كما تم الاستماع إلى قيادات أمانة الجيزة فيما لديهم من أفكار ومقترحات يجب تنفيذها لحل بعض المشكلات التي تواجه المواطن.