بسام راضي ينشر فيديو استقبال الرئيس السيسي نظيره الروماني بقصر الاتحادية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشر بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فيديو لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية الرئيس كلاوس يوهانس، رئيس جمهورية رومانيا".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، وأقيمت لضيف مصر الكريم مراسم استقبال رسمية لدى وصوله قصر الاتحادية الرئاسي، واستعرض الرئيسان، حرس الشرف، وتم عزف السلام الوطنى للبلدين.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، ثم عقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا حول ما أسفرت عنه تلك المباحثات.

وترتبط كل من مصر ورومانيا بعلاقاتٍ تاريخية وثيقة، حيثُ احتفلا عام 2006 بمرور مائة عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، إلا أن الروابط التى تجمع ما بين البلدين تسبق تلك المدة الزمنية، حيث شهدت تعاوناً على سبيل المثال خلال فترة حفر قناة السويس، كما شهدت الروابط الدينية، فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية، صلات منذ قرون عديدة.