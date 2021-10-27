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توفير بديل للسكان.. الجيزة: إزالة عقار قديم مخالف لتعديه على خط التنظيم بالعمرانية - صور

09:15 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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كتب- مصراوي:

أزالت محافظة الجيزة، أحد أقدم العقارات المخالفة المتعدية على خط التنظيم، بشارع السلام المتفرع من شارع ناصر الثورة بحي العمرانية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، إلى أن ذلك يأتي ضمن حرص محافظة الجيزة، على فتح محاور مرورية جديدة وإزالة معوقات حركة سير المواطنين والمركبات لتسيير الحركة المرورية والقضاء على كافة مظاهر العشوائية وتوفير سكن بديل حضاري لقاطنيها.

من جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن العقار مكون من دور أرضي ودور أول متعدى على خط التنظيم وتسبب في إعاقة الحركة المرورية بالشارع على مدار سنوات نظراً لموقعه الكائن منتصف الشارع، وتلقت المحافظة العديد من شكاوى المواطنين سواء قاطني المنطقة أوالمترددين على الشارع بضرورة التعامل مع ذلك العقار المخالف لما يحدثه من شلل مروري بالمنطقة.

ولفت إلى أنه تم توفير سكن حضاري بديل لقاطني العقار في منطقة حدائق أكتوبر مراعاة للبعد الاجتماعي، وتم نقلهم به قبل البدء فى أعمال الإزالة.

وأشار إلى أنه فور الانتهاء من إزالة العقار ورفع نواتج الهدم والرتش فسوف يتم فتح الشارع التخطيطي البالغ عرضه 20م، والذي يساهم فى تحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع، خاصة وأنه يربط بين شارعي الملك فيصل والأهرام.​

محافظة الجيزة عقار قديم مخالف العمرانية وزارة الأوقاف

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