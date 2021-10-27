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أمطار بنسبة 30%.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس - بيان بالدرجات

08:51 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
أمطار بنسبة 30%.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس - بيان بالدرجات

الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس


كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غد الخميس، حيث ترتفع درجات الحرارة على أغلب المناطق ويكون الطقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الغربية.

وأضافت الهيئة أنه يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 20 إلى 30%.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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