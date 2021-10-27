رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد زيارة فرنسا

كتب- محمد غايات:

عاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى القاهرة، بعد الزيارة التى قام بها إلى العاصمة الفرنسية باريس، على رأس وفد رفيع المستوى ضم عددًا من الوزراء والمسئولين.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء عقد، خلال الزيارة، مباحثات مع مسئولي كبرى الشركات الفرنسية التي تستثمر في مصر، كما وقع على مذكرة التفاهم بشأن البرنامج القُطري مع "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD"، بالإضافة إلى اللقاءات التى أجراها مع عدد من المسئولين الفرنسيين، وعلى رأسهم رئيس وزراء فرنسا، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.