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الإسكان: نرحب بالقطاع الخاص فى إدارة وتشغيل مشروعات المياه

08:04 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، إن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات المياه.

وأضاف "الفار"، خلال فعاليات اليوم الرابع من أسبوع القاهرة للمياه، أنه لا مانع من إسناد إدارة وتحصيل مصاريف التشغيل من المستهلكين بشكل مباشر، على أن يكون دور الحكومة رقابيا، وهو ما سيحدث قريبا فى بعض محطات التحلية، بشرط أن تكون رسوم تقديم الخدمة للمستهلكين قريبة من الرسوم التى تطبقها الحكومة.

وتحدث رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن عقبات الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات المياه، قائلا إن على المستثمر أن يقلل مكسبه من هذه المشروعات وعلى البنوك أيضا تخفيض الفائدة، مشيرا إلى وجود فجوة بين ما تتحمله الحكومة من مصاريف تشغيل مشروعات إنتاج المياه وبين ما تتحصله من المواطنين.

أسبوع القاهرة للمياه حسن الفار الإسكان القطاع الخاص مشروعات المياه

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