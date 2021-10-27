صحة أسوان: توافر لقاح الأنفلونزا الموسمية في 3 مكاتب صحية

أسوان – إيهاب عمران:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، عن توافر لقاح الأنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ، لمن يرغب من المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي الحصول عليه.

وقال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، إن لقاح الأنفلونزا الموسمية يتوافر من خلال 3 مكاتب صحية، هي مكتب صحة أسوان أول، مكتب صحة كوم أمبو، ومكتب صحة إدفو غرب.

وأضاف أن سعر الجرعة الواحدة 50 جنيهًا فقط، ويجري إعطاؤها داخل مكاتب الصحة فقط من خلال الفرق الطبية بها ولا يسمح بأخذ التطعيم خارجها.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الفئات الأكثر احتياجًا للتطعيم، هم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والسيدات الحوامل، لافتًا إلى أنه يُمنع التطعيم لمن سبق إصابته بالحساسية المفرطة لأي من مكونات اللقاح، كما يجري تأجيل تطعيم الأشخاص المصابين بارتفاع درجة الحرارة، والرجوع للطبيب المعالج قبل تطعيم السيدات الحوامل.