وزير الري يبحث مع وزير المياه الناميبي مخرجات الاجتماع الفني المنعقد بين المتخصصين من الجانبين

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بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري مع هيرمان جوستاف وزير المياه والزراعة واستصلاح الأراضي الناميبي، مخرجات الاجتماع الفني المنعقد بين المتخصصين من الجانبين المتعلق بمجالات التعاون المقترحة بين البلدين لإدراجها في مذكرة التفاهم المزمع توقيعها قريبا، وخاصة أعمال مراقبة وتشغيل الآبار الجوفية عن بعد وحصاد مياه الأمطار والري الذكي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع وزير المياه الناميبي، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتناول اللقاء أهمية وجود آلية تنسيقية ملزمة للأنهار المشتركة، حيث أبدى الوزير الناميبي تفهمه لشواغل دول المصب تجاه الإجراءات الأحادية التي تقوم بها دول المنبع.. مشيرا إلى ما يمثله نهر النيل من أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، وأنه لا يمكن استبداله بأي موارد أخرى.

كما تم مناقشة سبل تعزيز دور مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) في خدمة القضايا والتحديات المائية التي تواجهها دول القارة، في ظل رئاسة الرئيس الناميبي للدورة الحالية للأمكاو.

يذكر أن مصر ستتسلم رئاسة "الأمكاو" في بداية عام 2023.​