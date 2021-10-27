"معلومات الوزراء": الزراعة تعزز تواصلها مع الفلاح بالذكاء الاصطناعي - إنفوجرافيك

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كتب - محمد غايات:

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان "وزارة الزراعة تعزز تواصلها مع الفلاح بالذكاء الاصطناعي" يسلط فيه الضوء على أبرز نتائج جهود الوزارة لتوطين استخدامات الذكاء الاصطناع،ي وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل وصول خدمات الوزارة للفلاحين والعاملين بقطاع الزراعة المصري.

ونتج عن تلك الجهود إطلاق عدة تطبيقات بالتعاون مع الشركات المتخصصة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، مثل تطبيق هدهد، ومنصة شاري، وتطبيق أجري مصر.