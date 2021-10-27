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هل يجوز الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية؟.. الإفتاء تجيب

06:54 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
هل يجوز الحصول على قرض بضمان وديعة بنكية؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية

كتب - محمود مصطفى:

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر المذاع على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن هل يجوز أخذ قرض من البنك بضمان وديعة لعمل مشروع؟.

وأجاب عن السؤال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن أخذ قرض من البنك بضمان الوديعة جائز ولا حرج فيه فهو يعنى أني قد استعجلت الأرباح التي تأتي من الوديعة واخذتها مجمعة لشراء السلعة أو مشروع وهو استثمار جائز مع البنك لا شيء فيه .

كما ورد سؤال يقول صاحبه "بعت شقة لشراء قطعة أرض، وعند تحويل المبلغ من حساب البائع إلى حساب المشتري، أرشدني الموظف، بوضع المبلغ كوديعة في البنك، ومن ثم يأخذ قرضَا بضمان الوديعة يشتري به الأرض ويقسط القرض على خمس سنوات، كأنك اشتريت الأرض بالتقسيط، فهل هذا حلال؟

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ القرض بضمان الوديعة البنكية حلال شرعا ولا شيء فيه.

دار الإفتاء المصرية وديعة بنكية قرض

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