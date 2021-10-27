Masrawy logo white

خرجت فجرا.. الطبيب المعالج لوزيرة الصحة يكشف تطورات حالتها الصحية

04:36 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
خرجت فجرا.. الطبيب المعالج لوزيرة الصحة يكشف تطورات حالتها الصحية

هالة زايد

كتب- محمد عمارة ومحمد سامي:

قال الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل وأستاذ أمراض القلب، والطبيب المعالج للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن حالة الأخيرة مستقرة ومطمئنة من الناحية الطبية.

وأضاف حسين لمصراوي، الأربعاء: الدكتورة هالة خرجت فجر اليوم، وحالتها كويسة جدا، ومقدرش أقول تفاصيل أكتر من كده عن طبيعة حالتها الصحية، هي اللي تقول مش الطبيب اللي بيعالجها.

وتعرضت الدكتورة هالة زايد، أمس الثلاثاء، لأزمة قلبية مفاجئة، نقلت على إثرها للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، كما تم عمل قسطرة قلبية ومتابعة حالتها.

ووفقا لمصادر مقربة أوصي الفريق الطبي بمنع الزيارة عنها حتى استقرار حالتها نهائيا.​

هالة زايد الدكتور حازم خميس مستشفى وادي النيل وزيرة الصحة

الخبر التالى:

أستاذ بمعهد بحوث المياه: القناطر والسدود تحمي المواطنين في الدلتا من الفيضانات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. النيابة العامة تُحقق مع مسؤولين في وزارة الصحة.. وتحذر من نشر أخبار كاذبة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا