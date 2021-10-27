"جامعة الأزهر": إنهاء حالة الطوارئ تؤكد تحقيق الدولة لأهدافها بالقضاء على الإرهاب

كتب- محمود مصطفى:

أكد مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، يؤكد على تحقيق الدولة لأهدافها في القضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار الشامل في جميع أنحاء البلاد.

وقال رئيس جامعة الأزهر، في بيان اليوم، إن القرار يمثل انطلاقة قويه نحو الجمهورية الجديدة، ويتماشى مع القرارات التي تأخذها الدولة في ظل المتغيرات الكبرى والنهضة التنموية التي تشهدها البلاد، وأنه يعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح.

وأكد مجلس جامعة الأزهر أن هذا القرار الجريء يدفع الدولة نحو المزيد من التقدم، والتنمية، مشيرا إلى أنه يعكس حالة الأمن والأمان التي تشهدها مصر ويعيشها المواطن.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر لأول مرة منذ سنوات.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة له على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر.. بفضل الله عز وجل وشعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.​