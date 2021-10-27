وزير الري يفتتح منتدى الاستثمار في المياه (الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي منظمان) -صور

كتب- أحمد مسعد:

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، منتدى الاستثمار في مجال المياه، والذي قام بتنظيمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.

وقال عبد العاطي إن إفريقيا تمتلك موارد طبيعية هائلة؛ ولكنها تحتاج إلى توفير بنية تحتية قوية من خلال تنفيذ مشروعات كبرى تسهم في مواجهة الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار وزير الري إلى مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي يهدف إلى تحويل نهر النيل إلى شريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل، مؤكدًا أهمية هذا المشروع وضرورة توفير التمويل اللازم له باعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية، وتحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لكل الدول المشاركة به، ودعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة في ما بينها ومع دول العالم، وبما يحقق رؤية المشروع التي تتمثل في "قارة واحدة- نهر واحد- مستقبل مشترك".

وأكد عبد العاطي أن مصر بدأت بالفعل في تأهيل المجرى الملاحي داخل مصر بتمويل محلي، بالإضافة إلى الربط بين مصر والسودان بشبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الكهرباء، والتي من المخطط مدها لاحقًا إلى دولة جنوب السودان، إلا أن مشروع ضخم مثل هذا يتطلب دعم الجهات المانحة لإمكان تنفيذه.

جدير بالذكر أنه تم خلال المنتدى عرض رؤية وخطة الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة؛ وبخاصة التمويل المستدام في البنية التحتية بمجال المياه في مصر وتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة موضوعات عديدة، منها الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، وعرض خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي، وخطة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، والتحالف الإفريقي الأوروبي بشأن الاستثمار وفرص العمل المستدامة، مع تأكيد وضع قطاع المياه على رأس الأولويات.