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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على قرية "بني تميم" بمحافظة ديالى شرقي العراق

03:06 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على قرية "بني تميم" بمحافظة ديالى شرقي العراق

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء أمس، على قرية "بني تميم" بمحافظة ديالى شرقي العراق، وأسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين.

وشدد الأزهر في بيان له، الاربعاء، على أن استباحة دماء الآمنين الأبرياء؛ إرهاب غادر يتنافى مع قيم الأديان والإنسانية، الأمر الذي يستوجب تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا تضامنه مع العراق الشقيق، قيادة وشعبًا، في وجه هذا الإرهاب الغاشم، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ العراق، وأن يجنِّب أهله كل مكروه وسوء.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الدكتور أحمد الطيب الأزهر الشريف قرية بني تميم هجوم إرهابي

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