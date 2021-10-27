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رئيس الوزراء يوافق على عرض قطع أثرية بمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

02:17 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء يوافق على عرض قطع أثرية بمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجرية الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة وعددها ١٨١ (مائة وواحد وثمانون) قطعة أثرية بمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ۲۰۲۱/۱۱/۲۰ حتی ٢٠٢٢/٥/٢۳ ومتحف دی بونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من ۲۰۲۲/۸/٢٠ حتی ۲۰۲۳/۱/۲۲ بخلاف مدن التغليف والنقل والشحن.

ونص القرار أن تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة السياحة والآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى عودتها سالمة إلى أماكتها بجمهورية مصر العربية.

وجاءت تفاصيل القرار على النحو التالي:

رئيس الوزراء قطع أثرية معرض رمسيس وذهب الفراعنة القطع الأثرية

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