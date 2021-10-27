القوى العاملة: تعيين 7028 شابا في منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالقاهرة

القاهرة- أ ش أ:

عينت مديرية القوى العاملة قي محافظة القاهرة، 7028 شابا منهم 48 من ذوى الهمم في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل في تلك المكاتب 29893 شاباً، فضلا عن توفير 59 فرصة عمل.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم استخراج 1806 شهادات قياس مستوى مهارة و1989 رخصة مزاولة حرفة، وفي مجال تراخيص عمل الأجانب تم استخراج 167 ترخيصا جديدا لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 253 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المُنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

من جهته، أوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي - أن المديرية تلقت 1144 شكوى منها 159 شكوى تمت تسويتها ودياً، وتمت إحالة 256 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 175 شكوى وإحالة 57 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 497 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأشار إلى أنه في مجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة اجتماعيا واقتصاديا تمثلت في 117 منحة مولود جديد بإجمالى 236 ألف جنيه، و37 منحة زواج بمبلغ 111 ألف جنيه، و10 منح وفاة أحد الأقارب بإجمالى 20 ألف جنيه، وصرف 56 ألف جنيه لإجراء 13 عملية جراحية صغرى وكبرى لـ 13 عاملا؛ ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 423 ألف جنيه لـ 177 عاملاً من المسجلين .

وفي مجال التفتيش العمالي، أوضح أن المديرية قامت بالتفتيش على 403 منشآت، وأسفر التفتيش عن تحرير 371 محضرا لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 280 شكوى، وتسوية 213 شكوى منها، وتبقى 67 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 164 منشأة، وإعادة التفتيش على 385 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 210 محاضر سلامة وصحة مهنية، كما تم بحث 9 شكاوى، وعقد 20 ندوة توعية.​