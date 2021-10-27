Masrawy logo white

اقتراح برلماني بتعميم التطبيق الإلكتروني للقاح كورونا بكل الوزارات والقطاع الخاص

12:25 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
اقتراح برلماني بتعميم التطبيق الإلكتروني للقاح كورونا بكل الوزارات والقطاع الخاص

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تعميم التطبيق الإلكتروني للموبايل (Egypt Health Passport) في كل الهيئات والوزارات والمؤسسات والشركات والمصانع، والقطاع الخاص بكل هيئاته ومؤسساته؛ لمعرفة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح دون غيرهم.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة أطلقت التطبيق سالف الذكر ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، من خلال إدخال بيانات المسافرين، ومن ثمَّ تتم معرفة موقف الشخص من اللقاح سواء حصل على جرعة واحدة أو جرعتين أو لم يحصل على اللقاح في الأساس؛ ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذه الخطوة تسهم بقوة في معرفة وحصر كل الأشخاص سواء الحاصلين على اللقاح أم لا، بالإضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد، وتأتي في إطار التوسع في استعمال المنظومة الرقمية والميكنة.

وأشار النائب إلى أن هذا المقترح بدوره سيسهم بقوة في تطبيق قرار الحكومة الخاص بأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل ستمنع المؤسسات الحكومية دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى منشآتها، وأن القرار الجديد سيطبق أولًا على موظفي الحكومة، الذين لن يسمح لهم بدخول أماكن عملهم دون التطعيم اعتبارًا من 15 نوفمبر، أو تقديمهم ما يفيد حصولهم على نتيجة سلبية لاختبار PCR كل أسبوع، ولهذا فإن هذه الخطوة من شأنها توفير الوقت والدقة المتناهية في الوقوف على الحصول على اللقاح وعمل حصر شامل ودقيق لكل المواطنين.

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تعميم التطبيق الإلكتروني للموبايل (Egypt Health Passport) في كل الهيئات والوزارات والمؤسسات والشركات والمصانع، والقطاع الخاص بكل هيئاته ومؤسساته؛ لمعرفة الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح دون غيرهم.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة أطلقت التطبيق سالف الذكر ليكون بمثابة جواز سفر صحي إلكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، من خلال إدخال بيانات المسافرين، ومن ثمَّ تتم معرفة موقف الشخص من اللقاح سواء حصل على جرعة واحدة أو جرعتين أو لم يحصل على اللقاح في الأساس؛ ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذه الخطوة تسهم بقوة في معرفة وحصر كل الأشخاص سواء الحاصلين على اللقاح أم لا، بالإضافة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد، وتأتي في إطار التوسع في استعمال المنظومة الرقمية والميكنة.

وأشار النائب إلى أن هذا المقترح بدوره سيسهم بقوة في تطبيق قرار الحكومة الخاص بأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل ستمنع المؤسسات الحكومية دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا إلى منشآتها، وأن القرار الجديد سيطبق أولًا على موظفي الحكومة، الذين لن يسمح لهم بدخول أماكن عملهم دون التطعيم اعتبارًا من 15 نوفمبر، أو تقديمهم ما يفيد حصولهم على نتيجة سلبية لاختبار PCR كل أسبوع، ولهذا فإن هذه الخطوة من شأنها توفير الوقت والدقة المتناهية في الوقوف على الحصول على اللقاح وعمل حصر شامل ودقيق لكل المواطنين.

مجلس النواب التطبيق الإلكتروني لقاح كورونا القطاع الخاص

الخبر التالى:

برلماني للحكومة: هل فتح التطوع بالمدارس تحايل للهروب من تعيين الـ36 ألف معلم؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
871

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

875

متعافون اليوم

326379

إجمالي الإصابات

18375

إجمالي الوفيات

275637

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|رسالة تهديد.. مصر للطيران تصدر بيانا بشأن عودة طائرة موسكو إلى مطار القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا