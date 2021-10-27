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الدعم والاحتياطي.. مؤتمر صحفي لوزير التموين غدا

12:18 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
الدعم والاحتياطي.. مؤتمر صحفي لوزير التموين غدا

الدكتور علي مصليحي

كتب- محمد سامي:

يعقد الدكتور علي مصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا بديوان عام الوزارة ظهر الخميس.

وفقا لمصادر داخل الوزارة، فإنه من المقرر أن يستعرض الوزير موقف احتياطي السلع الاستراتيجية التي وصل في بعضها لأكثر من 6 أشهر، إضافة إلى موقف منظومة الدعم سواء السلع التموينية أو الخبز، والتوسع في تحويل المخابز البلدية التى تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعي، فضلا عن المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي والتي تستهدف قري حياة كريمة.​

علي مصليحي وزير التموين مؤتمر صحفي لوزير التموين السلع الاستراتيجية

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