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وزير الإسكان يوافق على إضافة سينما ريو لمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الإسكندرية

12:06 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
وزير الإسكان يوافق على إضافة سينما ريو لمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الإسكندرية

عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخاص بإضافة مبنى سينما ريو الصيفي والشتوي الكائن بحي وسط العطارين لمجلد العقارات المتميزة لمحافظة الإسكندرية.

واستند القرار إلى القانون رقم 144 لسنة 2006 والمعدل بعض أحكامه بقانون رقم 3 لسنة 2020 بشأن الحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز.

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عاصم الجزار الإسكندرية مجلد العقارات

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