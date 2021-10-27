الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تطوير العلاقات مع رومانيا
القاهرة- أ ش أ:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع رومانيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الشعبية.
وأضاف السيسي -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية- أنه تم مناقشة العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وكذلك علاقات التعاون الثنائية وبصفة خاصة المجالات ذات الأهمية والأولوية لكلا البلدين.
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