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الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تطوير العلاقات مع رومانيا

12:05 م الأربعاء 27 أكتوبر 2021
الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تطوير العلاقات مع رومانيا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع رومانيا وسبل تعزيزها في شتى المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الشعبية.

وأضاف السيسي -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية- أنه تم مناقشة العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وكذلك علاقات التعاون الثنائية وبصفة خاصة المجالات ذات الأهمية والأولوية لكلا البلدين.​

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