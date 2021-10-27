إجراء معاينات تحويل 2500 مخبز للعمل بالغاز الطبيعي ضمن "حياة كريمة"

كتب- محمد سامي:

قال محمد عبد الجواد، سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز، إنه تم الانتهاء من تحويل 6265 مخبزًا بلديًّا للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، في المرحلة الأولى من البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزي ضمن التوجيه الرئاسي بالاعتماد على الغاز كوقود مشغل للمخابز.

وأضاف عبد الجواد، خلال حديث له اليوم الأربعاء، أن المرحلة الثانية من تحويل المخابز بدأت بالفعل في منتصف شهر أكتوبر الجاري، بالتعاون بين وزارتَي التموين والبترول، لافتًا إلى أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية لتحويل 7 آلاف مخبز للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار تقترب من 900 مليون جنيه.

وكشفت مصادر عن إجراء معاينات لـ2500 مخبز على مستوى الجمهورية ضمن المرحلة الثانية من توصيل الغاز الطبيعي إلى المخابز، حيث إن تلك المخابز واقعة في القرى المستهدفة من خلال مبادرة حياة كريمة بالمحافظات.