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وزيرة الثقافة توفد "الموسيقى العربية" بالأوبرا للمشاركة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية

11:40 ص الأربعاء 27 أكتوبر 2021
وزيرة الثقافة توفد "الموسيقى العربية" بالأوبرا للمشاركة في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم

كتب- مصراوي:

أوفدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وتشرف عليها الفنانة جيهان مرسي إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل مصر بالمشاركة في مهرجان موسم الرياض بحفلين على مسرح محمد عبده يومي ٢٩، ٣٠ أكتوبر الجاري بقيادة المايسترو حازم القصبجي ويحيهما نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مي فاروق وإيمان عبد الغني وأحمد عفت.

وأكدت عبد الدايم على أهمية تعدد أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأضافت ان الحفلين يأتيان ضمن خطط تعزيز التواصل الثقافى والفنى بين البلدين الشقيقين والتى تشهد طفرة غير مسبوقة، وأشارت أن الفعاليات الإبداعية بين الدولتين أصبحت حاضرة بقوة في المشهد الثقافي العربي، مؤكدة أن المملكة تشهد حاليا ميلاد واقع حضاري يثمن قيمة ومكانة القوي الناعمة في صنع مستقبل أكثر إشراقا، وأشادت بقدرة الأشقاء على تنظيم كبرى المناسبات الفنية والثقافية على نحو يؤكد مكانتها الإقليمية والدولية.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة موسم الرياض السعودية فرقة الموسيقى العربية

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