ضبط 27 سيارة سرفيس مخالفة لخطوط السير في الجيزة
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كتب- محمد عبدالناصر:
شن جهاز السرفيس برئاسة محمود حسين، حملة على المواقف العشوائية بمحيط ميدان الجيزة وشارع مراد وشارع ربيع بقطاع جنوب الجيزة، تنفيذا لتعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة والمتابعة على المواقف العشوائية.
وأوضحت المحافظة، في بيان صحفي، أنه تم ضبط 27 سيارة مخالفة لقانون المرور منها موقف عشوائي وانتهاء خط السير وتغيير خط السير، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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