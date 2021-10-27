انطلاق جلسة المسار المشترك لإدارة الزراعة المستدامة في مصر

وزير الزراعة يبحث مع نظيره الناميبي التعاون في المجالات الزراعية المختلفة

بعد توقف 6 سنوات.. انطلاق أولى رحلات مصر للطيران بين شرم الشيخ والأقصر

كتب- أحمد مسعد:

انطلقت منذ قليل الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم أسبوع القاهرة للمياه، بجلسة المسار المشترك لإدارة الزراعة المستدامة في مصر.

الجلسة بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والدكتور محمد سيد مساعد وزير التعليم العالي، والدكتور هاني سويلم أستاذ الموارد المائية بجامعة أخن الألمانية.​