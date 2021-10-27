التعليم تكشف سبب تأخر تسليم كتب رابعة ابتدائي .. وموعد انتهاء الأزمة

كتب- أسامة علي:

كشفت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب تأخر تسليم كتب الصف الرابع الابتدائي .

وقالت شلبي في تصريحات تليفزيونية، إن أغلب الكتب لطلاب الصف الرابع الإبتدائي وصلت المدارس، بإستثناء كتابي العلوم والرياضيات، حيث وصلت نحو 84% من كتب الرياضيات و 49 % من كتب العلوم إلى المدارس.

وعن سبب التأخير في كتابي العلوم والرياضيات، قالت مدير مركز المناهج، إن الكتابين يتضمنا أنشطة للطلاب ومحتوى علمي، بحيث يسمح للمتعلم تدوين تساؤلاته ونتائجه ورأيه، وبالتالي أصبح حجم الكتاب كبير، مضيفة: "بعد الحصول على عينة عشوائية من الكتب بعد الطباعة، وجدنا أن الدبوس الخاص بالكتابين غير مناسب للطلاب، وتم إعادة تدبيس الكتاب بدبوس أكبر".

وأشارت مدير مركز تطوير المناهج إلى أنه سيتم الانتهاء من تسليم الكتب لطلاب الصف الرابع الابتدائي في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، الأحد المقبل.