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وزير الزراعة يبحث مع نظيره الناميبي التعاون في المجالات الزراعية المختلفة

10:44 ص الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع كالي شليتون وزير الزراعة والمياه وإصلاح الأراضي بدولة ناميبيا، والوفد المرافق له التعاون في المجالات الزراعية المختلفة.

وقال القصير، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع يأتي استكمالا للمباحثات التي عقدها مع شليتون الشهر الماضي، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة.

وأوضح أن المباحثات تضمنت التعاون في مجال الثروة السمكية والثروة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية وإنتاج التقاوي وتبادل السلع الزراعية بين البلدين.

واتفق الوزيران على قيام وفد مصري يضم مختلف الفنيين والخبراء في مجالات الإنتاج الحيواني والحجر البيطري والأمصال واللقاحات البيطرية وأمراض الأسماك وخبراء في مجال زراعة المحاصيل والخضر ومقاومة أمراض النباتات للسفر إلى ناميبيا لمساعدة الأشقاء هناك والتدريب وبناء القدرات.

واستعرض وزير الزراعة خلال الاجتماع النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا، وقال إن الوزير الناميبي والوفد المرافق له سوف يقوم بزيارة المشروعات الزراعية وبعض المعامل التابعة للوزارة.

من جانبه، أشاد شليتون بالعلاقات المتميزة بين البلدين وبالجهود التي تبذلها اللجان الفنية المشتركة للإسراع في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.​

وزير الزراعة المجالات الزراعية السيد القصير كالي شليتون

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