وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف بـ741 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارى تنفيذها بمعرفة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف وشركاتها التابعة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات (أسيوط – الأقصر – أسوان – دمياط – الغربية – كفر الشيخ – الفيوم – بنى سويف – المنيا – القليوبية)، مؤكداً دفع العمل بالمشروعات لتحقيق أسرع استفادة للمواطنين لا سيما بالمناطق المحرومة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من مشروعات المبادرة في أقل مدة زمنية.

وقال الجزار، إن وزارة الإسكان تتولى من خلال الشركة القابضة للمياه وشركاتها التابعة تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بـ741 قرية على مستوى الجمهورية ضمن مبادرة حياة كريمة، بجانب استكمالات المرحلة السابقة والتي تشمل تنفيذ مشروعات صرف صحي لـ54 قرية، ومشروعات مياه لـ201 قرية.

وأوضح الوزير، أن المشروعات بها مد وتدعيم لشبكات المياه بالقرى المستهدفة من المبادرة، بجانب تنفيذ محطات سطحية لمياه الشرب، ودق آبار وتنفيذ وحدات إزالة حديد ومنجنيز، وإعادة تأهيل محطات المياه، وتنفيذ مشروعات لنقل المرافق لأعمال الرصف بالقرى، ومد وتدعيم لشبكات الصرف الصحي، بخلاف المبالغ المعتمدة لتنفيذ الوصلات المنزلية للمياه والصرف للقرى المستهدفة من المبادرة.

من جانبه، أوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تشمل: تنفيذ مشروعات مد وتدعيم لشبكات مياه الشرب بعدد 707 قرى، وإنشاء 36 محطة مياه جديدة، و76 مشروع دق آبار ووحدات إزالة حديد ومنجنيز، و74 مشروع إعادة تأهيل محطات مياه، و498 مشروعاً لنقل المرافق لأعمال الرصف بالقرى، ومشروعات مد وتدعيم خطوط الصرف الصحي بعدد 132 قرية.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، أن هناك توجيهات لرؤساء الشركات التابعة بالمتابعة اليومية لتطور الأعمال ومعدلات تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المخطط، والالتزام بإجراءات المواصفات الفنية وجودة العمل والسلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال، مضيفا أن مبادرة "حياة كريمة" تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.