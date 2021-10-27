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الشقة بـ244 ألف.. الخميس آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني (20 سنة سداد)

08:30 ص الأربعاء 27 أكتوبر 2021
الشقة بـ244 ألف.. الخميس آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني (20 سنة سداد)

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:
تنتهي الهيئة العامة لتعاونيات البناء، من طرح كراسات شروط شقق 15 مايو يوم 28 أكتوبر الجاري.

ويصل عدد الشقق الجاهزة للحجز لـ50 وحدة سكنية بموقع متميز بمدينة 15 مايو بمشروع 22 عمارة بالمجاورة رقم ٣١، بمساحات تتراوح بين ٦٨ إلى ٨٥ مترا، مع تيسيرات في السداد تصل لـ 20 عاما، على أن يكون التسليم بشكل فوري.

ويتم تقديم طلبات الحجز للوحدات السكنية وشراء كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية بمبلغ قدره 200 جنيه، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي في 3 ش سمير عبد الرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر.

ومن المقرر أن يتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

ووصل سعر الوحدة الـ68 مترا 244 ألف و800 جنيها، والوحدة الـ70 مترا بـ252 ألف جنيه، والوحدة الـ84 متر سجلت 302 ألف، وأخيرا الوحدة الـ85 سجلت 306 ألف جنيه، وتتراوح مقدمات الحجز من 24 ألف إلى 30 ألف جنيه.

كما يوجد العديد من أنظمة السداد، حيث يتم سداد 30% أو 40% أو50% أو 60 % من ثمن الوحدة حتى الاستلام والتعاقد.

ولو تم تطبيق نظام سداد للوحدة الـ70 مترا على 20 سنة، سيكون ثمنها 252 ألف جنيه، ومقدم الحجز 24 ألف، ودفعه التخصيص 24 ألف ثم دفعة الاستلام 24 ألف، وبهذا يكون سدد المتقدم 30% من الوحدة والباقى على أقساط لمدة 20 سنة قيمة القسط 4715 جنيه.

ويمكن تصفح كراسة الشروط من هنا

شقق الإسكان التعاوني الهيئة العامة لتعاونيات البناء وحدات سكنية

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