مع انطلاق بطولة الدوري.. ننشر كود الأعلى للإعلام بشأن التغطية الرياضية ونبذ التعصب

كتب- مينا غالي:

انطلقت بطولة الدوري المصري الجديدة في نسختها الثالثة والستين، والتي تشهد عودة الجماهير للمدرجات لأول مرة منذ فترة طويلة.

وفي هذا الإطار، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، أكوادًا للتغطية الرياضية، ملزمة للقنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين، بهدف نبذ التعصب والخلافات والفتن بين جماهير الكرة، وأبرزها:

1- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

2- عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة و عدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.

3- عدم استخدام المنافسات الرياضية فيما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع أو في نشر العنف أو الإحباط.

4- التزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها وإستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام.

5- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية .

6- تجنب إستخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض ، وتجنب استخدام كل ما من شأنه التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.

7- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى.

8- التركيز على الأحداث و السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها و إبرازها بهدف التشجيع عليها و على نشرها بين الجميع.

9- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة بين اللاعبين والجماهير و الإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.