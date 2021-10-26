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ننشر نص المادة 32 بشأن تنظيم طريق الري​

11:51 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
ننشر نص المادة 32 بشأن تنظيم طريق الري​

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قانون رقم 147 لسنة 2021 الخاص برئيس الجمهورية، بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ونص القرار في المادة الـ32: يجوز للإدارة العامة المختصة إذا تبين لها وجود أكثر من طريق لري مساحة من الأراضي أن تأمر بإلغاء ما تراه زائدا عن حاجة المساحة المذكورة أو على نصيبها من المياه ويكون الإلغاء على نفقة الدولة بعد إعلان ذوي الشأن به.

محمد-عبدالعاطيمحمد عبدالعاطي وزير الموارد المائيةالدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

الجريدة الرسمية تنظيم طريق الري? قانون الموارد المائية والري

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