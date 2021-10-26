Masrawy logo white

تؤثر على معظم أنحاء البلاد.. الأرصاد تصدر أول بيان رسمي بشأن موجة الأمطار المقبلة

10:54 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021
تؤثر على معظم أنحاء البلاد.. الأرصاد تصدر أول بيان رسمي بشأن موجة الأمطار المقبلة

أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن النماذج العددية رصدت حالة مطرية ستؤثر على معظم أنحاء البلاد؛ ولكن يتم تحديثها والتغيير في الخرائط بشكل سريع يوميًا من قبل النماذج العددية، والمتوقعة أول الشهر المقبل.

وأضافت الهيئة، إن البلاد تتأثر في هذا الوقت من كل عام تقريبا بإمتداد منخفض السودان الموسمي وتعتبر هذه سمة من سمات فصل الخريف؛ وبالتالي ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء الواقعة تحت سيطرة المنخفض وتزداد فرص سقوط الأمطار.

وتابعت الهيئة: "تتعرض الكثير من المحافظات والمدن الشمالية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة وسيتم ذكرها تفصليا في المنشورات القادمة.

وأشارت الهيئة العامة للارصاد الجوي، إلى أنها تتابع الحالة القادمة عن كثب وستصدر تنبؤ تفصيلي عن الأماكن التي ستتعرض لسقوط الأمطار، والحالة في مجملها متوسطة الشدة على معظم الأنحاء.

الطقس موجة الأمطار سقوط الأمطار الأرصاد

الخبر التالى:

مديرة برنامج أممي: الحرمان من حق الوصول للمياه يؤثر على الإنسان وقدرته المادية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تؤثر على معظم أنحاء البلاد.. الأرصاد تصدر أول بيان رسمي بشأن موجة الأمطار المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا